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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 20:18 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌3%，因西方仍用LPG替代石脑油

路透新加坡12月16日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌3%至每吨43.18美
元，交易商指因受供应持续高涨带动，而且供应料不会很快下降。
    
    交易商补充称，尽管现在是冬季，但西方石油化学工厂中液化石油气
(LPG)持续替代石脑油，这是大量石脑油流入亚洲的主要原因。
    
    “尽管西方国家现在处在冬季，但LPG价格一直较低，因为美国供应
较高，”一交易商称。
    
    台湾中油公司在现货和有期市场买入石脑油，但结果尚未获得证实。
    
    在新加坡现货市场没有达成交易。(完)
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
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 (编译 于春红; 审校 王丽鑫)
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