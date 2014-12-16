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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 20:08 BJT

国际油市：卡塔尔石油部长称市场最终会平稳下来

路透多哈12月16日 - 卡塔尔石油部长周二称，

* OPEC及其他产油国密切关注市况，当时他被问及即便布兰特原油跌至59美元OPEC是否依然坚持决定

* 市场最终会平稳下来(完)
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