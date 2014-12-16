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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 21:00 BJT

禽流感疫情：意大利报告威尼斯地区爆发H5N8禽流感--世界动物卫生组织

路透巴黎12月16日 - 世界动物卫生组织(OIE)周二表示，意大利报告在该国东北部威尼斯附近一火鸡养殖场爆发高致病性H5N8禽流感。(完)
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