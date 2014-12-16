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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 21:25 BJT

俄罗斯央行：在升息后将采取更多措施--第一副总裁

路透莫斯科12月16日 - 俄罗斯央行第一副总裁Sergei Shvetsov周二表示，在升息后，该央行将采取更多措施以稳定国内市场。

Sergei Shvetsov还称，当前俄罗斯汇市和股市情况“非常危急。”(完)
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