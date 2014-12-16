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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 21:31 BJT

希腊经济：预计今年GDP增长0.7%，2015年提高至2.5%--央行

路透雅典12月16日 - 希腊央行周二表示，

* 预计今年GDP增长0.7%，2015年提高至2.5%--中期货币政策报告

* 只有各党派意见统一相互配合才可能恢复稳定增长

* 希腊在救援结束后，仍然需要欧盟伙伴的预防性信贷额度支持(完)
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