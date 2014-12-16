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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 23:04 BJT

美国数据：12月Markit制造业PMI初值为53.7，为11个月以来最低

路透纽约12月16日 - 周二公布的行业报告显示，美国12月制造业活动继续扩张，但增速触及11个月最低。

美国12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值降至53.7，追平1月触及的低位，当时严寒天气遏制了经济活动。

接受路透调查的经济学家预计为55.2。11月终值为54.8。

指数高于50显示制造业活动扩张。

12月产出分项指数降至54.7，为1月以来最低，11月终值为55.6。

就业分项指数初值从11月的55.1降至52.8，为7月以来最低，但连续第18个月显示就业增长。

“产出和就业指标下降只是表示扩张步伐较今年稍早异常强劲的增速有所放缓，”Markit的首席经济学家Chris Williamson在一份声明中表示。

不过，他表示，数据“也给决策者发出了第四季经济成长步伐可能放缓的警示信号。”

Markit的制造业PMI初值是根据约85%的受访制造商的回复计算得出的。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
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