美国数据：12月Markit制造业PMI初值为53.7，为11个月以来最低

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约12月16日 - 周二公布的行业报告显示，美国12月制造业活动继续扩张，但增速触及11个月最低。
美国12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值降至53.7，追平1月触及的低位，当时严寒天气遏制了经济活动。
接受路透调查的经济学家预计为55.2。11月终值为54.8。
指数高于50显示制造业活动扩张。
12月产出分项指数降至54.7，为1月以来最低，11月终值为55.6。
就业分项指数初值从11月的55.1降至52.8，为7月以来最低，但连续第18个月显示就业增长。
“产出和就业指标下降只是表示扩张步伐较今年稍早异常强劲的增速有所放缓，”Markit的首席经济学家Chris Williamson在一份声明中表示。
不过，他表示，数据“也给决策者发出了第四季经济成长步伐可能放缓的警示信号。”
Markit的制造业PMI初值是根据约85%的受访制造商的回复计算得出的。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申