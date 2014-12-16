版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 17日 星期三 06:03 BJT

新西兰数据：第三季经常帐赤字扩大至50.1亿新西兰元，创六年来最大

路透惠灵顿12月17日 - 周三公布的数据显示，新西兰第三季经常帐赤字创六年来最大，因奶类产品价格下跌，限制了出口价值，而进口上升。

新西兰第三季实际经常帐为赤字50.1亿新西兰元，为2008年9月该季来最大，相当于国内生产总值(GDP)的2.6%。

新西兰截至9月30日的年度经常帐赤字为60.9亿新西兰元，上一季触及三年低位。

路透调查中的分析师此前预估，新西兰第三季实际经常帐为赤字55亿新西兰元；截至第三季的年度经常帐为赤字65.8亿，相当于GDP的2.8%。

新西兰净外债与GDP之比为64.3%，为2001年12月当季以来最低，因新西兰元下跌，令新西兰的海外资产等价值上升。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐