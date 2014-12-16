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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 23:43 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价指数跌至纪录低位

路透12月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，因海岬型船和巴拿马型船运价继续大幅下降。

乾散货运价指数跌7点，或0.83%，报838点。乾散货运价指数在过去两周骤降约25%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 急跌42点，或6.37%，至617点，此为波罗的海贸易海运交易所自1999年3月收集数据以来的纪录最低。日均获利骤降103美元，报5,580美元。获利在过去一个月崩跌约74%。

波罗的海巴拿马型船运价指数 连续第11日下跌，下滑19点或1.94%，报961点。日均获利降150美元，至7,660美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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