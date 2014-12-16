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债券 | 2014年 12月 17日 星期三 00:39 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.020%，投标倍数为3.28

路透华盛顿12月16日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.020 中值 0.010 低值 0.000 投资 0.020

价格/得标 价格 99.998444 高值得标比率 49.69% 投标倍数 3.28 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,068,700 总投标 131,363,398,700 竞争性投标得标 39,751,567,000 非竞争性投标得标 248,501,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/12/18 到期日 2015/01/15 CUSIP码 912796EP0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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