表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.020%，投标倍数为3.28

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透华盛顿12月16日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.020 中值 0.010 低值 0.000 投资 0.020
价格/得标 价格 99.998444 高值得标比率 49.69% 投标倍数 3.28 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,068,700 总投标 131,363,398,700 竞争性投标得标 39,751,567,000 非竞争性投标得标 248,501,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/12/18 到期日 2015/01/15 CUSIP码 912796EP0
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选