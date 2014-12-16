欧洲股市：尾盘反弹大幅收高1.9%，因卢布及油价回升和技术面因素

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数劲升1.9%，尾盘反弹
* 美国国务卿克里讲话缓和俄罗斯忧虑
* 交易商称欧股反弹，部份原因是技术因素
路透伦敦12月16日 - 欧洲股市周二尾盘反弹，因俄罗斯卢布兑美元扳回日内大量跌幅，且油价也收复失地。
交易商直指美国国务卿克里的的讲话扶助欧股的表现。克里称，俄罗斯采取了具建设性的行动，将可能降低乌克兰的紧张情势。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升1.8%，报1,314.31点，盘中触及1,273.2点低位。该指数回升，因油价 和卢布兑美元 反弹。
FTSEurofirst 300指数成交量较过去三个月均值高约80%。
“克里的讲话...令市场由跌转升，”Hobart Capital交易商Justin Haque说。
其他交易商表示，欧股反弹可能是技术因素，因在俄罗斯紧急大幅升息后，市场交投震荡，许多关键股指出现超卖。
交易商亦指出，投资者调整头寸，为今日稍后到期的原油期权和周五到期的股市期权做准备，也放大了欧股尾盘反弹之势。
英国富时100指数 收涨2.41%，收报6,331.83点。德股DAX指数 劲升2.46%，收报9,563.89点。法国CAC指数 急升2.19%，收报4,093.20点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。