纽约期市：原糖期货跌至两个半月低位，阿拉比卡咖啡和雷亚尔一起下跌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约/伦敦12月16日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二挫跌至两个半月低位，连跌第四日，因油价续跌，而阿拉比卡咖啡期货下滑，因巴西雷亚尔走低，吸引投资者结清头寸和生产者卖出。
可可期货价格上涨，因运抵科特迪瓦(象牙海岸)港口的可可豆减少。
ICE-3月原糖期货 结算价跌0.25美分，或1.7%，报每磅14.71美分，盘中触及9月25日来最低的14.67美分。
3月白糖期货 收低5美元，或1.3%，报每吨383.70美元，盘中触及合约低位383.50美元。
“如果石油价格长时间仍在低位，我们将看到，油价走软对乙醇生产将造成影响，”德国商业银行软商品分析师Michaela Kuhl说。
油价走低，将令甘蔗提炼的乙醇生物燃料的竞争力下降。
交易商表示，全球最大的咖啡豆和甘蔗出产国巴西，其货币雷亚尔持续走低，吸引了投资者和生产商卖出。
3月阿拉比卡咖啡期货 结算价跌0.95美分，或0.5%，报每磅1.7770美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收低1美元，或0.1%，报每吨1,964美元。
伦敦3月可可期货 收高21英镑，或1.1%，收报每吨1,928英镑，高于200日移动均线切入位1,912英镑。纽约3月可可期货 收高41美元，或1.4%，收报每吨2,914美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申