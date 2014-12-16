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货币新闻 | 2014年 12月 17日 星期三 03:40 BJT

纽约期市：原糖期货跌至两个半月低位，阿拉比卡咖啡和雷亚尔一起下跌

路透纽约/伦敦12月16日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二挫跌至两个半月低位，连跌第四日，因油价续跌，而阿拉比卡咖啡期货下滑，因巴西雷亚尔走低，吸引投资者结清头寸和生产者卖出。

可可期货价格上涨，因运抵科特迪瓦(象牙海岸)港口的可可豆减少。

ICE-3月原糖期货 结算价跌0.25美分，或1.7%，报每磅14.71美分，盘中触及9月25日来最低的14.67美分。

3月白糖期货 收低5美元，或1.3%，报每吨383.70美元，盘中触及合约低位383.50美元。

“如果石油价格长时间仍在低位，我们将看到，油价走软对乙醇生产将造成影响，”德国商业银行软商品分析师Michaela Kuhl说。

油价走低，将令甘蔗提炼的乙醇生物燃料的竞争力下降。

交易商表示，全球最大的咖啡豆和甘蔗出产国巴西，其货币雷亚尔持续走低，吸引了投资者和生产商卖出。

3月阿拉比卡咖啡期货 结算价跌0.95美分，或0.5%，报每磅1.7770美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收低1美元，或0.1%，报每吨1,964美元。

伦敦3月可可期货 收高21英镑，或1.1%，收报每吨1,928英镑，高于200日移动均线切入位1,912英镑。纽约3月可可期货 收高41美元，或1.4%，收报每吨2,914美元。(完)

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