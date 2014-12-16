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市场报道 | 2014年 12月 17日 星期三 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因获利了结和大豆下跌

路透芝加哥12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌
，为四个交易日首次，交易商说，因投资者获利了结和大豆价格下跌逾1%
，向玉米期货施压。
    
    交投最活跃的CBOT－3月玉米期货未能升穿上日触及的五个月高位，
引发技术性卖出，也拖累玉米下跌。玉米本月上涨，因预计下月发布的美
国农业部(USDA)报告将下调玉米收割面积预估，以及传闻中国可能批准进
口MIR 162转基因玉米。
    
    不过，在现货玉米升穿每蒲式耳4美元心理关口后，农户积极卖出玉
米。农户卖出，也令玉米期货受压，因商业交易商在期货市场建立新的空
头头寸，对冲他们在实货玉米的多头头寸。
    
    乌克兰国家谷物企业GPZKU证实，对中国的玉米供应受到干扰，GPZKU
承诺会尽快解决问题。
    
    CBOT-3月玉米合约 下跌2-1/2美分，结算价报每蒲式耳4.06美元
。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为284,542口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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