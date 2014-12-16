芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因获利了结和大豆下跌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透芝加哥12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌 ，为四个交易日首次，交易商说，因投资者获利了结和大豆价格下跌逾1% ，向玉米期货施压。 交投最活跃的CBOT－3月玉米期货未能升穿上日触及的五个月高位， 引发技术性卖出，也拖累玉米下跌。玉米本月上涨，因预计下月发布的美 国农业部(USDA)报告将下调玉米收割面积预估，以及传闻中国可能批准进 口MIR 162转基因玉米。 不过，在现货玉米升穿每蒲式耳4美元心理关口后，农户积极卖出玉 米。农户卖出，也令玉米期货受压，因商业交易商在期货市场建立新的空 头头寸，对冲他们在实货玉米的多头头寸。 乌克兰国家谷物企业GPZKU证实，对中国的玉米供应受到干扰，GPZKU 承诺会尽快解决问题。 CBOT-3月玉米合约 下跌2-1/2美分，结算价报每蒲式耳4.06美元 。 今日CBOT玉米期货成交量预计为284,542口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申