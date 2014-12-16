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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦因俄罗斯忧虑上升至六个月高位，但尾盘缩减涨幅

路透12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二触及六个月
高位，交易商称，因担心俄罗斯汇率危机将迫使该国实施谷物出口限制，
不过，获利了结令小麦期货在尾盘缩减升幅。
    
    CBOT-3月小麦期货 触及每蒲式耳6.39美元，为5月29日来近月合
约的最高，但尾盘缩减涨幅，收报6.23-1/4美元，上涨4-1/4美分。
    
    分析师说，尽管俄罗斯承诺会避险实施谷物出口管制，不过，该国可
能在2014/15销售年度稍晚采取行动，保护国内面包价格。
    
    三位贸易消息人士称，俄罗斯兽医和植物检疫服务局正限制对一些国
家的谷物出口证，反映俄罗斯可能有所行动。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为133,357口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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