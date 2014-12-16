版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 17日 星期三 05:36 BJT

美股盘后：AMERICAN APPAREL急升13.8%，之前该公司任命新的执行长

路透12月16日 - AMERICAN APPAREL 周二在美股盘后急升13.8%，之前该公司任命新的执行长。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐