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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 06:05 BJT

《日本重要政经日程》--12月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    12月16日(二)
    
    2350 - 11月贸易数据
    
    2350 - 财务省宣布上月清关能源进口数据
    
    12月17日(三)
    
    0120 - 标售一年期贴现国库券
    
    0300 - 日本石油连盟公布一周原油库存数据
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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