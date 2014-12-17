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货币新闻 | 2014年 12月 17日 星期三 08:02 BJT

日本数据：11月出口较上年同期增加4.9%，贸易逆差8,919亿日圆

路透东京12月17日 - 日本财务省周三公布的数据显示，11月出口较
上年同期增加4.9%，连续第三个月上升，显示全球需求逐步回升。
    
    路透调查中分析师预估为增长7.0%。10月份出口同比增长9.6%。
    
    11月进口较上年同期下降1.7%，分析师的预期中值是增长1.7%。11月
贸易逆差8,919亿日圆(76亿美元)，连续第29个月处于逆差。
    
    日本11月对中国出口同比增加0.9%，对美国出口同比增加6.8%，对亚
洲出口同比增加5.8%。
    
    浏览财务省完整表格，请点选：
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    (完)
    
  
 (编译 张涛；审校 郑茵)
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