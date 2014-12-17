日本数据：11月出口较上年同期增加4.9%，贸易逆差8,919亿日圆

韩国已公布经济指标--2017/4/21
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透东京12月17日 - 日本财务省周三公布的数据显示，11月出口较 上年同期增加4.9%，连续第三个月上升，显示全球需求逐步回升。 路透调查中分析师预估为增长7.0%。10月份出口同比增长9.6%。 11月进口较上年同期下降1.7%，分析师的预期中值是增长1.7%。11月 贸易逆差8,919亿日圆(76亿美元)，连续第29个月处于逆差。 日本11月对中国出口同比增加0.9%，对美国出口同比增加6.8%，对亚 洲出口同比增加5.8%。 浏览财务省完整表格，请点选： here (完) (编译 张涛；审校 郑茵)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透4月20日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications)周四公布史无前例地出现季度用户数减少，即便该公司推出了无限数据计划，这引发外界质疑其是否需要比雅虎还庞大的收购来分散其业务。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡4月21日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $53.34/$54.12 sup $52.56/$52.32 棕榈油 2,538马币(林吉特) sup 2,484/2,464马币 西德克萨斯中质油(W $51.91 sup $50.04 TI) 现货金 $1,265 res $1,296/$1,303 LME期铜 $5,689/$5,724 sup $5,592/$5,531 LME期铝 $1,931/$1,924 res $1,955/$1