日本数据：11月出口较上年同期增加4.9%，贸易逆差8,919亿日圆

美股业绩：威讯首季获利和营收不及预期，用户数首见减少

路透4月20日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications)周四公布史无前例地出现季度用户数减少，即便该公司推出了无限数据计划，这引发外界质疑其是否需要比雅虎还庞大的收购来分散其业务。