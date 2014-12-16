版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.23 +0.01 +0.03 1479243

搜狐 48.81 +0.05 +0.10 204959

网易 98.93 -0.82 -0.82 430701

百度 219.96 -5.85 -2.59 3983457

台湾

台湾积体电路 21.44 -0.50 -2.28 2529359

联电 2.15 -0.06 -2.71 99956

日月光 6.08 -0.09 -1.46 253120

硅品精密 7.21 -0.01 -0.14 353966

和信超媒体 0.96 -0.03 -2.72 96997

友达 4.59 +0.02 +0.44 155204

中华电信 29.34 +0.28 +0.96 25499

台湾国际航电 52.24 -0.03 -0.06 1179306

香港

中国移动 56.82 -0.23 -0.40 192133

中国联通 13.11 -0.01 -0.08 112700

中国电信 55.30 -0.39 -0.70 11486

中芯国际 4.67 +0.03 +0.65 5107

电讯盈科 6.88 -0.15 -2.13 1267

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐