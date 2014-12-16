《焦点》俄罗斯1998金融危机阴影隐现，升息无力阻挡卢布贬值脚步

**入市干预**

俄罗斯央行第一副总裁Sergei Shvetsov表示，央行将采取更多措施以稳定外汇市场，他称目前形势“危急”。

Alfa Bank首席经济分析师Natalia Orlova说道：“如果象这样的升息还不能影响市场，那么他们(央行)只能选择每日投入100亿美元入市干预。他们每天都在(市场中)。”

石油巨擘俄罗斯国家石油公司(Rosneft) 近期发售了6,250亿卢布(合86.7亿美元)的债券，这笔资金可能会兑换成外币，从而进一步加大卢布的压力，这亦令投资者感到不安。

Rosneft已然表示，这笔资金将不会用于买入外汇。

俄罗斯美元计价的RTS股指 一度暴跌19%，延续周一的跌势，被视为经济晴雨表的俄罗斯最大银行Sberbank 更是重挫20%以上。

俄罗斯以美元计价的主权债券下跌，货币市场利率跳升。

丹麦丹斯克银行分析师Vladimir Miklashevsky在报告中称：“只要油价继续大幅下滑，那么俄罗斯央行要想稳定卢布走势恐怕要很费些功夫。”

俄罗斯央行今年为护卫卢布已经斥资逾800亿美元，自11月实行浮动汇率来已经用了超过80亿美元。

俄罗斯还有大约4,160亿美元的充裕储备，但分析师表示，卢布正处在危险境地，因为正越来越多地受到一边倒的恐慌情绪打压。(完)