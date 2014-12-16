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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 06:47 BJT

国际油市：科威特称油价可能在2015年下半年上升

路透科威特12月16日 - 科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair)在科威特举行的一个研讨会上表示，油价可能在2015年下半年上涨。

“目前油市中的多余供应为每日180万桶，这是油价下跌的主要原因，”奥马尔表示。

但奥马尔称，石油输出国组织(OPEC)各成员国均认为明年6月以前没有必要再次开会。

OPEC在11月27日会议上拒绝减产，而且OPEC的主要海湾国家之后也没有改变立场的迹象。

“如果高成本原油的生产停下来，油价将会改善，”奥马尔称。

奥马尔指向美国的页岩油生产，其平均成本是每桶70-75美元。

近月布兰特原油期货 周二收低1.20美元或约2%，报59.86美元，日低为58.50美元，为2009年7月来首见，在过去五日跌势中，该合约重挫超过10%。

美国近月原油期货 微升0.02美元，报每桶55.93美元，日低报53.60美元，为2009年5月来最低。

奥马尔表示，科威特的开发项目不会受到油价下滑的影响，并称该国政府正在考虑降低燃料、供水与电力补贴。(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)
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