国际油市：科威特称油价可能在2015年下半年上升

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透科威特12月16日 - 科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair)在科威特举行的一个研讨会上表示，油价可能在2015年下半年上涨。
“目前油市中的多余供应为每日180万桶，这是油价下跌的主要原因，”奥马尔表示。
但奥马尔称，石油输出国组织(OPEC)各成员国均认为明年6月以前没有必要再次开会。
OPEC在11月27日会议上拒绝减产，而且OPEC的主要海湾国家之后也没有改变立场的迹象。
“如果高成本原油的生产停下来，油价将会改善，”奥马尔称。
奥马尔指向美国的页岩油生产，其平均成本是每桶70-75美元。
近月布兰特原油期货 周二收低1.20美元或约2%，报59.86美元，日低为58.50美元，为2009年7月来首见，在过去五日跌势中，该合约重挫超过10%。
美国近月原油期货 微升0.02美元，报每桶55.93美元，日低报53.60美元，为2009年5月来最低。
奥马尔表示，科威特的开发项目不会受到油价下滑的影响，并称该国政府正在考虑降低燃料、供水与电力补贴。(完)
(编译 张涛；审校 利棣儿)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申