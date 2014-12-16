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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 07:35 BJT

金砖国家：12月16日股汇市收盘纵览

路透12月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月16日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌1.52%，收报909.98点。

中国股市：沪综指收升2.3%至44个月新高，银行、券商等金融股领涨大盘

香港股市：收跌1.6%，与内地股市关联度降低

中国汇市：人民币微幅收高，外围市场动荡令市场趋于谨慎

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巴西股市：巴西Bovespa指数开盘一度下跌逾2%，但之后即缩减跌幅，因逢低买盘帮助巴西国家石油公司(Petrobras) 股价反弹。Bovespa指数 收盘下跌0.02%，报47,007.51点。

　　拉美汇市：巴西雷亚尔大跌，因油价重挫及俄罗斯卢布崩跌

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南非金融市场因公众假日休市。

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印度股市：下跌近2%，录得逾五个月来最高单日跌幅，因投资人担心全球市场动荡或引发外资大量卖盘，并迫使央行推迟降息时间。指标BSE股指 收跌1.97%，报26,781.44点，低于关键的27,000点，且是10月27日以来最低收盘位。NSE指数 下跌1.85%，收报8,067.60点，为10月28日来最低收盘位。

印度汇市：卢比触及13个月低位，亚洲地区市场因担心全球经济而下跌，考虑到降息或将引发外资出逃，外界开始怀疑印度政府是否会祭出这一策略。印度卢比兑美元 下跌0.9%至63.53/54；周一收于62.94/95。过去两天，印度卢比已经下跌2%，为2013年9月4日以来最差两日表现。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 大跌12.41%，报629.150点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌12.2%，报342.00点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌4.74%，报67.50卢布；卢布兑欧元 跌7.96%，报85.15卢布。(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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