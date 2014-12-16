金砖国家：12月16日股汇市收盘纵览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透12月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月16日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌1.52%，收报909.98点。
中国股市：沪综指收升2.3%至44个月新高，银行、券商等金融股领涨大盘
香港股市：收跌1.6%，与内地股市关联度降低
中国汇市：人民币微幅收高，外围市场动荡令市场趋于谨慎
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巴西股市：巴西Bovespa指数开盘一度下跌逾2%，但之后即缩减跌幅，因逢低买盘帮助巴西国家石油公司(Petrobras) 股价反弹。Bovespa指数 收盘下跌0.02%，报47,007.51点。
拉美汇市：巴西雷亚尔大跌，因油价重挫及俄罗斯卢布崩跌
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南非金融市场因公众假日休市。
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印度股市：下跌近2%，录得逾五个月来最高单日跌幅，因投资人担心全球市场动荡或引发外资大量卖盘，并迫使央行推迟降息时间。指标BSE股指 收跌1.97%，报26,781.44点，低于关键的27,000点，且是10月27日以来最低收盘位。NSE指数 下跌1.85%，收报8,067.60点，为10月28日来最低收盘位。
印度汇市：卢比触及13个月低位，亚洲地区市场因担心全球经济而下跌，考虑到降息或将引发外资出逃，外界开始怀疑印度政府是否会祭出这一策略。印度卢比兑美元 下跌0.9%至63.53/54；周一收于62.94/95。过去两天，印度卢比已经下跌2%，为2013年9月4日以来最差两日表现。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 大跌12.41%，报629.150点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌12.2%，报342.00点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌4.74%，报67.50卢布；卢布兑欧元 跌7.96%，报85.15卢布。(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申