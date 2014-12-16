美国股市：连跌第三日，科技股和非必需消费品类股领跌

* 能源股反弹

* 道指跌0.7%，标普500指数跌0.9%，Nasdaq下滑1.2%

路透纽约12月16日 - 美国股市周二连跌第三日，整日交投震荡，非必需消费品类股和科技股领跌，另外俄罗斯卢布重挫加剧了对全球经济的忧虑。

能源股反弹，令标准普尔500指数和道琼工业指数在交易日大部份时间上涨，但受尾盘一轮卖盘拖累，这两个股指由升转跌。标普500指数的日内高位和日内低位相差超过44点，而CBOE波动率指数 跳升15.4%。

俄罗斯卢布兑美元触及新低，因油价延续跌势。布兰特和美国原油自6月迄今下跌逾50%，使全球需求成为投资者的最大忧虑。

“股市处于这种拉锯状态之中。通常每年到这时候股市上涨。人们买入表现良好的股票，所以看到股市这种涨势，”Synovus Trust Company资深投资组合经理Daniel Morgan说。

“不过，股市回落，受油价持续下跌和相关影响所拖累。”

微软 下跌3.2%，报45.16美元，亚马逊 跌3.6%，报295.06美元，两者在标普500指数成分股中跌幅居前，而能源股对标普500指数的支撑最大。能源指数 收升0.7%，但今年迄今该指数大跌约16.6%。

道琼工业指数 收跌111.97点，或0.65%，至17,068.87点；标准普尔500指数 回落16.89点，或0.85%，至1,972.74点；Nasdaq指数 下跌57.322点，或1.24%，至4,547.834点。

百事可乐 跌1.6%，报92.59美元，公司2013年营收有7.4%来自俄罗斯市场。苹果 下滑1.4%，报106.75美元，苹果证实关闭在俄罗斯的线上商店，因卢布汇率大幅波动。

雪佛龙 上涨0.8%，报101.70美元，在能源股中领涨。雪佛龙预估市盈率(本益比)在周一尾盘为13.6倍，标普500指数为16.1倍。

在百分比升幅最大的个股中，包括Nabors Industries 和Denbury Resources 。Nabors Industries股价大涨2.2%，报10.51美元，其预估市盈率为8.6倍。Denbury Resources预估市盈率为8.9倍，其股价劲涨7.3%。

对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下一步行动的押注在早盘支撑股市。美联储官员在本周政策会议上将决定是否对其政策声明作出重大调整，有可能为明年升息开启大门。美联储在10月时重申，将“相当长一段时间”维持利率不变。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计成交约93亿股，远高于本月迄今日成交均值71亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,790和1,288股，比率为1.39:1； Nasdaq市场分别为1,500和1,223股，比率为1.23:1。(完)