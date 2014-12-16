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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 06:52 BJT

《汇市简讯》欧元/美元连续第六日低点上移，或强势盘整

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    *  欧元/美元开盘涨0.58%，因空头离场，卢布和挪威克朗交叉盘资
金流动活跃
    *  欧元区数据有所改善：德国12月ZEW经济景气判断指数大幅扬升，
欧元区12月综合PMI小幅增长。  
    *  第六日出现低点上移(收在1.2500上方)；有强势盘整可能
    *  1.2500、1.2575/00水平分别有期权到期
    * 伦敦盘1.2440低点和纽约盘1.2570高点，分别为第一支撑位和阻力
位(完)
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