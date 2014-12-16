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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 06:59 BJT

东欧情势：美国务卿称如果普京继续采取正确行动，可能结束对俄制裁

周六国会通过的议案寻求向普京施压，授权对俄罗斯武器公司和高科技石油项目投资者进行制裁，并对乌克兰政府提供军事援助。

奥巴马将必须综合政治、经济和其他因素考量，决定是否实行新的制裁。他之前表示，不希望在没有欧洲伙伴国参与的情况下独自实施新的制裁。

**放松制裁？**

美国国务院发言人普萨基(Jen Psaki)表示，克里的言论与白宫有关可能实施新制裁的声明并不矛盾。

“俄罗斯可以选择。已经存在他们可以采取的具体举措来实施明斯克协议，”普萨基说，指的是9月5日在白俄罗斯首都明斯克签署的停火协议。

“他们可以那样做。那是他们的权利，如果那样做，显然会影响到我们的行动，”她在华盛顿对记者表示。

普萨基称，美国把乌克兰东部暴力活动下降的报导视为正面趋势，并认为这是达成持久政治解决方案的一个良机。

“但我不想夸大，”她说。“这是他(克里)也重申我们目前疑虑的原因之一，”她在记者会上表示。(完) (编译 张涛/李爽 审校 孙茉莉)
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