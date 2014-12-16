东欧情势：美国务卿称如果普京继续采取正确行动，可能结束对俄制裁

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
周六国会通过的议案寻求向普京施压，授权对俄罗斯武器公司和高科技石油项目投资者进行制裁，并对乌克兰政府提供军事援助。
奥巴马将必须综合政治、经济和其他因素考量，决定是否实行新的制裁。他之前表示，不希望在没有欧洲伙伴国参与的情况下独自实施新的制裁。
**放松制裁？**
美国国务院发言人普萨基(Jen Psaki)表示，克里的言论与白宫有关可能实施新制裁的声明并不矛盾。
“俄罗斯可以选择。已经存在他们可以采取的具体举措来实施明斯克协议，”普萨基说，指的是9月5日在白俄罗斯首都明斯克签署的停火协议。
“他们可以那样做。那是他们的权利，如果那样做，显然会影响到我们的行动，”她在华盛顿对记者表示。
普萨基称，美国把乌克兰东部暴力活动下降的报导视为正面趋势，并认为这是达成持久政治解决方案的一个良机。
“但我不想夸大，”她说。“这是他(克里)也重申我们目前疑虑的原因之一，”她在记者会上表示。(完) (编译 张涛/李爽 审校 孙茉莉)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申