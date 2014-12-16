中美贸易：中国采购了逾100万吨美国大豆

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透芝加哥12月16日 - 周二中国在芝加哥签下九笔合约，购买总计超过100万吨的美国大豆。
美国一贸易商在签约仪式上表示，这批大豆交付给中国的时间是2015年日历年度。中国是全球最大的大豆进口国。
美中商业贸易联合委员会召开会议的第一天，即举行了这次签约仪式，该次会议将持续到周四。
一要求匿名的美国大豆贸易商说道：“这些合约每批可能在10万吨或者20万吨。”“中国每年都会采购美国大豆，这样的签字仪式实际上加强了我们同中国这一最大买家的关系。”
此次中国采购美豆对芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约几无影响，1月大豆期货 结算价跌16美分或1.54%，报每蒲式耳10.23-1/2美元。(完)
(编译 孙茉莉；审校 利棣儿)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申