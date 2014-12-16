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货币新闻 | 2014年 12月 17日 星期三 07:51 BJT

路透专访：欧洲央行管委存在广泛共识，赞成采取进一步行动--执委科尔

科尔说，欧洲央行资产负债表规模是政策决定的重要信号，但“不能保证在美国或日本起到效果的政策，也适用于欧洲。我们必须独立思考。”

欧洲央行为自己设定的目标是，将其资产负债表规模扩大最多8,000亿欧元，甚至1万亿(兆)欧元。

不过据消息人士，德国央行总裁兼欧洲央行管委会成员魏德曼、欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)本月稍早均表示反对ECB声明中有关扩大资产负债表规模的新措辞。

魏德曼周二确认他对大规模QE计划持怀疑态度。

科尔认为，问题在于，欧洲央行已经做出的决定是否足以应对通缩风险，并表示相关讨论还在继续，并将“很快”完成。欧洲央行下次政策会议将在1月22日举行。

科尔表示，只要没有引发二次负面效应，原油价格走低就无疑是个好消息。

对于欧盟执委会推迟三个月、至2015年3月才判定法国和意大利是否违反欧盟财政目标，他也表示批评。

“不确定性本身是一个棘手的事情。事实上，2015年春季前我们都无法得知执委会的最终决定，这让我们的货币政策变得更加复杂。”(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵/许娜)
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