路透专访：欧洲央行管委存在广泛共识，赞成采取进一步行动--执委科尔

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
科尔说，欧洲央行资产负债表规模是政策决定的重要信号，但“不能保证在美国或日本起到效果的政策，也适用于欧洲。我们必须独立思考。”
欧洲央行为自己设定的目标是，将其资产负债表规模扩大最多8,000亿欧元，甚至1万亿(兆)欧元。
不过据消息人士，德国央行总裁兼欧洲央行管委会成员魏德曼、欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)本月稍早均表示反对ECB声明中有关扩大资产负债表规模的新措辞。
魏德曼周二确认他对大规模QE计划持怀疑态度。
科尔认为，问题在于，欧洲央行已经做出的决定是否足以应对通缩风险，并表示相关讨论还在继续，并将“很快”完成。欧洲央行下次政策会议将在1月22日举行。
科尔表示，只要没有引发二次负面效应，原油价格走低就无疑是个好消息。
对于欧盟执委会推迟三个月、至2015年3月才判定法国和意大利是否违反欧盟财政目标，他也表示批评。
“不确定性本身是一个棘手的事情。事实上，2015年春季前我们都无法得知执委会的最终决定，这让我们的货币政策变得更加复杂。”(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵/许娜)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申