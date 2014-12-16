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货币新闻 | 2014年 12月 17日 星期三 07:50 BJT

《焦点》OPEC暗示要观望六个月到一年，显示其无意马上干预油市

该机构并称，油价要跌至让美国生产商的对冲操作在经济上变得不合算的水准，卖压才会结束。

Mazroui表示，OPEC将期待“额外产量的增长。我们需要等到第一季才会看到这种情况”。

他还说，OPEC需要看到市场供应过剩情况有多么严重，并寻找需求回升的迹象。

根据OPEC代表，沙特阿拉伯石油部长欧那密在OPEC会议上表示，他相信油价下跌将最终刺激需求增长，从而拉动价格反弹。

然而，国际能源署(IEA)上周下调了明年需求成长预估，称俄罗斯等国经济成长放缓，或将导致2015年燃油消费下降。

“必须要看到基本面也就是供应/需求/库存出现变化的具体迹象，OPEC才会决定采取行动，因为近期油价下挫没有真正原因，”一位熟悉海湾国家想法的OPEC代表说。

Mazroui表示修正市场是每个人的责任，重申OPEC多个成员国部长的看法，即他们希望俄罗斯加入减产行列。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二称，该国明年不会减产，即便经济显示出严重承压的迹象并且卢布触及历史低点，造成财政压力日益加剧。(完) (编译 李爽/杜明霞/王兴亚；审校 张涛/许娜/戴素萍)
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