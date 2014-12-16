《焦点》OPEC暗示要观望六个月到一年，显示其无意马上干预油市

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
该机构并称，油价要跌至让美国生产商的对冲操作在经济上变得不合算的水准，卖压才会结束。
Mazroui表示，OPEC将期待“额外产量的增长。我们需要等到第一季才会看到这种情况”。
他还说，OPEC需要看到市场供应过剩情况有多么严重，并寻找需求回升的迹象。
根据OPEC代表，沙特阿拉伯石油部长欧那密在OPEC会议上表示，他相信油价下跌将最终刺激需求增长，从而拉动价格反弹。
然而，国际能源署(IEA)上周下调了明年需求成长预估，称俄罗斯等国经济成长放缓，或将导致2015年燃油消费下降。
“必须要看到基本面也就是供应/需求/库存出现变化的具体迹象，OPEC才会决定采取行动，因为近期油价下挫没有真正原因，”一位熟悉海湾国家想法的OPEC代表说。
Mazroui表示修正市场是每个人的责任，重申OPEC多个成员国部长的看法，即他们希望俄罗斯加入减产行列。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二称，该国明年不会减产，即便经济显示出严重承压的迹象并且卢布触及历史低点，造成财政压力日益加剧。(完) (编译 李爽/杜明霞/王兴亚；审校 张涛/许娜/戴素萍)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申