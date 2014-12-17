修正-中国投资：中国考虑加大力度投资中东欧地区

(内文第二段，因属“欧元区”的外围而具有广阔的发展空间，更正为“欧盟”)

* 中国寻求立足中东欧市场

* 中国2012年宣布为该地区提供100亿美元信贷额度

* 中国总理称在寻求新的融资模式

路透贝尔格莱德12月16日 - 中国周二表示，将创建一只规模30亿美元(24亿欧元)的新基金，投资中东欧地区。中国寻求在该地区站稳脚跟，把这里当做通往欧盟的门户。

中国认为，中东欧是获利潜力极大的市场，也是欧盟的桥头堡。该地区薪资水平相对较低，拥有高素质的劳动人口，且因属欧盟的外围而具有广阔的发展空间。

中国在该地区投资，往往是以中国国有银行提供贷款融资、由中国企业实施工程项目的形式出现，特别是在基础设施和能源领域。

但在贝尔格莱德召开的中国和16个中东欧国家领导人峰会上，中国总理李克强表示，中国对“新的融资和投资模式持开放态度”。

在为期三天的访问中，李克强或将与匈牙利和塞尔维亚批准贝尔格莱德-布达佩斯高铁建设项目。

“中方可以创立一个总价值30亿美元的新投资基金，”李克强在峰会上表示。他的讲话被翻译成塞尔维亚语。

他说，“我们期待公私伙伴关系、各种租赁协议等新型的合作方式，这将会使我们的合作更加富有成效。这样也可满足欧盟成员国希望本身的规定得到遵重的愿望。”

东道国塞尔维亚总理阿莱克桑达尔·武契奇(Aleksandar Vucic)也提到需要寻找新的融资方式。这反映出有关该地区债务水平的忧虑。

“特别重要的一点是，要使利益各方之间的融资体系多元化，可以透过特许权或公私伙伴关系的方式来为投资项目融资，”武契奇说。

中国于2012年宣布为该地区提供100亿美元信贷额度。

李克强周四将参加贝尔格莱德环城高速公路上一座大桥的竣工仪式。这座大桥耗资1.7亿欧元，由中国公司修建。李克强周二表示，他希望通往布达佩斯的高铁能在两年内完成。