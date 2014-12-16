美国与加拿大经济指标预测--12月17日-12月24日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月15日当周
12月17日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 12月12日当周 -- 372.3
再融资指数 -- 1,518.7
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.1% 持平
未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.4% +1.7%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.8%
每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.4%
1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 赤字975 赤字985
1330 加拿大趸售贸易(较前月) 10月 +0.1% +1.8%
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2%
1900 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%
12月18日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月13日当周 29.5 29.4
四周均值(万人) -- 29.925
续请失业金人数(万人) 12月6日当周 243.5 251.4
1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月初值 56.9 56.2
综合PMI -- 56.1
1500 美国领先指标(较前月) 11月 +0.5% +0.9%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 27.0 40.8
12月19日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.4%
央行核心CPI(较前月) +0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.4% +2.3%
1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 -0.2% +0.8%
1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 12月 正5 正9
综合指数 -- 正7
12月22日当周
12月22日(一)
1500 美国成屋销售(万户) 11月 520 526
12月23日(二)
-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 11月 -- +1.8%
-- 美国建筑许可(万户) 11月修正值 -- 103.5
1330 美国企业获利 第三季修正值 -- +3.2%
1330 美国耐久财订单 11月 +1.8% +0.3%
扣除运输的耐久财订单 +0.7% -1.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.6%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +4.1% +3.9%
GDP最终销售 -- +4.1%
GDP消费支出 -- +2.2%
GDP隐性平减指数 +1.4% +1.4%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3%
核心PCE物价指数 -- +1.4%
1330 加拿大GDP(较前月) 10月 +0.1% +0.4%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 10月 -- 持平
(较上年同期) -- +4.3%
房价指数 -- 214.0
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 89.7 93.8
现况指数 -- 105.7
预期指数 -- 86.1
1500 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.2%
个人所得(较前月) +0.5% +0.2%
PCE物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +1.6%
1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 47.2 45.8
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 12月 -- 正4
12月24日(三)
暂无重要经济数据。(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 戴素萍)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申