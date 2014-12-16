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市场报道 | 2014年 12月 17日 星期三 07:34 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月17日-12月24日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月15日当周

12月17日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 12月12日当周 -- 372.3

再融资指数 -- 1,518.7

1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.1% 持平

未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.4% +1.7%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.8%

每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.4%

1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 赤字975 赤字985

1330 加拿大趸售贸易(较前月) 10月 +0.1% +1.8%

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2%

1900 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%

12月18日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月13日当周 29.5 29.4

四周均值(万人) -- 29.925

续请失业金人数(万人) 12月6日当周 243.5 251.4

1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月初值 56.9 56.2

综合PMI -- 56.1

1500 美国领先指标(较前月) 11月 +0.5% +0.9%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 27.0 40.8

12月19日(五)

1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.4%

央行核心CPI(较前月) +0.1% +0.3%

(较上年同期) +2.4% +2.3%

1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 -0.2% +0.8%

1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 12月 正5 正9

综合指数 -- 正7

12月22日当周

12月22日(一)

1500 美国成屋销售(万户) 11月 520 526

12月23日(二)

-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 11月 -- +1.8%

-- 美国建筑许可(万户) 　 11月修正值 -- 103.5

1330 美国企业获利 第三季修正值 -- +3.2%

1330 美国耐久财订单 11月 +1.8% +0.3%

扣除运输的耐久财订单 +0.7% -1.1%

扣除国防的耐久财订单 -- -0.7%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.6%

1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +4.1% +3.9%

GDP最终销售 -- +4.1%

GDP消费支出 -- +2.2%

GDP隐性平减指数 +1.4% +1.4%

个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3%

核心PCE物价指数 -- +1.4%

1330 加拿大GDP(较前月) 10月 +0.1% +0.4%

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 10月 -- 持平

(较上年同期) -- +4.3%

房价指数 -- 214.0

1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 89.7 93.8

现况指数 -- 105.7

预期指数 -- 86.1

1500 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.2%

个人所得(较前月) +0.5% +0.2%

PCE物价指数(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.4%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) -- +1.6%

1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 47.2 45.8

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 12月 -- 正4

12月24日(三)

暂无重要经济数据。(完)

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澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 戴素萍)
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