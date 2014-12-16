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中国财经报道 | 2014年 12月 17日 星期三 07:58 BJT

路透调查：美国上周原油库存料下降，而油品库存增加

路透12月16日 - 周二公布的路透调查显示，截至12月12日的一周，
美国商业原油库存料减少，而油品库存可能增加。
    
    受访七位分析师平均预期，12月12日止当周美国原油库存下降240万
桶 。这项调查是在美国能源部下属能源资料协会(EIA)公布一周库存报告
前进行的。
    
    包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加30万桶，汽油库存料增加
 
180万桶。
    
    能源资料协会(EIA)数据显示，12月5日止当周美国原油库存意外上升
，而汽油和馏分油库存激增。
    
    根据调查，上周炼厂产能利用率料下降0.1个百分点至95.3%。
    
    美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存增加190
万桶，库欣原油库存增加270万桶。
    
    EIA将于周三1430GMT公布其库存报告。(完)
  
 (编译 王颖；审校 郑茵)
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