路透调查：美国上周原油库存料下降，而油品库存增加

路透12月16日 - 周二公布的路透调查显示，截至12月12日的一周， 美国商业原油库存料减少，而油品库存可能增加。 受访七位分析师平均预期，12月12日止当周美国原油库存下降240万 桶 。这项调查是在美国能源部下属能源资料协会(EIA)公布一周库存报告 前进行的。 包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加30万桶，汽油库存料增加 180万桶。 能源资料协会(EIA)数据显示，12月5日止当周美国原油库存意外上升 ，而汽油和馏分油库存激增。 根据调查，上周炼厂产能利用率料下降0.1个百分点至95.3%。 美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存增加190 万桶，库欣原油库存增加270万桶。 EIA将于周三1430GMT公布其库存报告。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)