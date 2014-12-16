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货币新闻 | 2014年 12月 17日 星期三 07:55 BJT

国际油市：美国原油期货下跌近1%，因美国原油库存意外增加

伦敦布兰特1月原油期货 尚未有成交，前一日结算价下跌1.20美元。

美国石油协会(API)在收盘后公布，上周美国原油库存增加190万桶，分析师预估为减少240万桶。

数据还显示汽油库存增加逾280万桶，馏分油库存意外下降。美国能源资料协会(EIA)的官方数据将在今日稍晚公布。

周二早盘油价被推低，因主要产油国表示，他们不急于减产和削减日益严重的过剩供应。

俄罗斯紧急升息未能稳定卢布汇率，该国决定不削减石油产量更是加大了油价的下行压力，俄罗斯是全球最大的产油国。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/郑茵 审校 戴素萍)
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