中国个股：云天化与以色列化工结盟，后者注资云天化并组建合资公司

路透上海12月17日 - 中国云南云天化股份有限公司 周三公告称，拟与全球第六大钾肥公司以色列化工公司 在多层次开展战略合作，包括以色列化工以现金认购云天化增发股份，及双方组建磷产业合资公司。

公告指出，云天化向以色列化工全资子公司以化上海定向发行1亿9,924.9万A股，每股发行价8.24元人民币，筹集的16.42亿元资金全部用于偿还银行贷款。增发后，以化上海持有云天化扩大后股本的15%，成为其战略投资者。

云天化的子公司磷化集团和以化上海成立一家股权各半的合资公司，合资公司将向云天化集团、云天化及磷化集团等收购相关资产，从而形成自磷矿、磷肥及精细磷酸盐等从资源至产品的上下游完整产业链。云天化还将与以化上海在昆明共同设立研发中心，进行磷化工行业的产品开发和技术创新。

公告指出，定向增发与合资公司互为先决条件。而定向增发方案，除需经公司股东大会批准外，还取得云南省国资委的批准、获得商务部就以化上海对云天化进行战略投资的批复、通过商务部反垄断局的经营者集中审查、获得证监会的核准以及其他政府部门的批准后方可实施。

云天化指出，将通过引入以色列化工的高附加值磷化工产品（如高附加值磷肥、精细磷化工产品等）的生产运营经验，消化过剩产能，实现产品、市场的优化整合和配置。双方合资公司将作为以化主要磷基产品的中国业务中心，致力于成为中国领先的磷基特种肥、高品 质磷酸盐企业。

以色列化工是全球化肥、特种肥、特种磷酸盐、阻燃剂和水处理产品的主要生产商之一，也是世界领先的纯磷酸提供商。