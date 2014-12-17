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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 08:11 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月17日

* 头版头条:

--记者获悉，有关部门已将修改中国商业银行法建议方案上报，可能涉及到存贷比指标修改。存贷比指标有望不再作为银行业硬性监管指标，而是作为动态的监测指标。知情人士透露：“对于这一点，相关部门有较高共识，取消‘硬性考核’是大势所趋。”

* 其他:

--财政部副部长朱光耀表示，中美双方现已基本完成双方投资保护协定文本的核对，将在明年初就负面清单进行首次正式交换。

--安邦保险集团宣布收购比利时具上百年历史的德尔塔-劳埃德银行。这是继其收购比利时保险公司FIDEA之后，又一次100%股权收购当地金融机构。安邦保险表示，下一步会将德尔塔-劳埃德银行与FIDEA保险的资源进行整合。

--云天化 公告称，拟非公开发行1.99亿股，募集资金总额超16亿元人民币，引入战略投资者以色列化工 ，双方并将组建合资公司。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
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