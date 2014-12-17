《中国报摘》--中国证券报12月17日

--记者获悉，有关部门已将修改中国商业银行法建议方案上报，可能涉及到存贷比指标修改。存贷比指标有望不再作为银行业硬性监管指标，而是作为动态的监测指标。知情人士透露：“对于这一点，相关部门有较高共识，取消‘硬性考核’是大势所趋。”

--安邦保险集团宣布收购比利时具上百年历史的德尔塔-劳埃德银行。这是继其收购比利时保险公司FIDEA之后，又一次100%股权收购当地金融机构。安邦保险表示，下一步会将德尔塔-劳埃德银行与FIDEA保险的资源进行整合。