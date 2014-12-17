《中国报摘》--中国证券报12月17日

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--据联交所资料显示，美图创办人兼主席蔡文胜的儿子Cai Rongjia上周三（12日）沽售30万股，套现约355.9万港元。自3月底以来，他前后持股减少4,605万股，按其间该股平均价10.36港元计算，Cai Rongjia估计套现约4.77亿港元。
* 头版头条:
--记者获悉，有关部门已将修改中国商业银行法建议方案上报，可能涉及到存贷比指标修改。存贷比指标有望不再作为银行业硬性监管指标，而是作为动态的监测指标。知情人士透露：“对于这一点，相关部门有较高共识，取消‘硬性考核’是大势所趋。”
* 其他:
--财政部副部长朱光耀表示，中美双方现已基本完成双方投资保护协定文本的核对，将在明年初就负面清单进行首次正式交换。
--安邦保险集团宣布收购比利时具上百年历史的德尔塔-劳埃德银行。这是继其收购比利时保险公司FIDEA之后，又一次100%股权收购当地金融机构。安邦保险表示，下一步会将德尔塔-劳埃德银行与FIDEA保险的资源进行整合。
--云天化 公告称，拟非公开发行1.99亿股，募集资金总额超16亿元人民币，引入战略投资者以色列化工 ，双方并将组建合资公司。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
--据联交所资料显示，美图创办人兼主席蔡文胜的儿子Cai Rongjia上周三（12日）沽售30万股，套现约355.9万港元。自3月底以来，他前后持股减少4,605万股，按其间该股平均价10.36港元计算，Cai Rongjia估计套现约4.77亿港元。
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。