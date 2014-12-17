中国金融：适时降准条件已成熟，可每次降0.2或0.25个百分点--专家

路透北京12月17日 - 中国社科院金融研究所货币理论与货币政策研究室主任彭兴韵认为，应当适时启动存款准备金率的正常化程序。逐步降低存款准备金率将是中国未来货币政策调整的中长期趋势。适时降准的条件已经成熟，可考虑每次降0.2或0.25个百分点。

上海证券报援引他的观点称，有序而缓慢地使法定存款准备金率正常化，可以进一步降低商业银行的准备金（机会）成本或其负债成本，不仅可能会使市场利率、贷款利率中枢下行，而且也为下一步的利率市场化改革创造有利条件。

“为避免法定存款准备金率的调整对经济和金融市场带来较大的冲击，可考虑每次以0.2或0.25个百分点，而不是0.5个百分点的力度降低存准率。”彭兴韵称。

他认为，和将法定存款准备金率从6%提高到20%以上花了8年左右的时间一样，要将其正常化到一个合理的水平，所需要的时间可能会更长。

他分析称，2015年货币政策“靶心”将在很大程度上仍着眼于解决“融资难、融资贵”，但单纯放松货币政策并不能从根本上解决经济运行中的这一顽疾。2015年即便还会采取降息行动，可能最多只有1-2次。同时，可能让住房抵押贷款利率与一般工商业贷款利率机制逐渐并轨，放开住房抵押贷款利率下限。

文章分析称，法定存款准备金比率降至正常水平的条件在逐渐成熟。首先是国内宏观经济出现了根本性的转变，中国经济已经迈入新常态，以改革促调控、总量稳定和结构优化已成为宏观经济政策的基本思路；经过十余年高速发展，中国房地产市场开始步入平稳时期，以原油为代表的全球大宗商品持续下跌，稳定了通胀预期。

其次，在全球经济再平衡过程中，随着贸易和资本流动的变化、人民币汇率机制改革和资本账户开放的深化，日益增多的国家和地区在贸易、投资中使用人民币作为计价和结算货币，随着中国越来越多地发挥在新兴经济体与发展中经济体中的国际影响力，中国逐步将法定存款准备金比率降至合理水平的条件也在日益成熟。