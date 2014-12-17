钢铁产业：伊朗称中国投资的七个国内钢铁项目推迟，因银行融资出问题

路透伦敦12月16日 - 伊朗国有矿业与金属控股公司--伊朗矿山工业发展改革组织 (IMIDRO)周二表示，仰赖中国数以十亿计欧元投资的七个主要钢铁项目推迟，因出现融资问题。

IMIDRO称，其正在与中国冶金科工集团公司(MCC)协商解决问题。其中还涉及中国央行。

伊朗当地媒体报导，中冶集团已为这些项目争取到18亿欧元的融资。路透还不能独立确认该消息。

伊朗计划到2025年将钢铁年产量提高到5,500万吨，以抵消至少一小部分石油出口制裁带来的收入损失，但业内专家表示，其目标有点儿不切实际。

伊朗希望到2025年每年出口1,000万吨钢铁，该国2011年和2012年的年平均出口量为135万吨。欧美因核计划对伊朗实施制裁，但未禁止其出售钢铁。