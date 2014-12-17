钢铁产业：伊朗称中国投资的七个国内钢铁项目推迟，因银行融资出问题

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透伦敦12月16日 - 伊朗国有矿业与金属控股公司--伊朗矿山工业发展改革组织 (IMIDRO)周二表示，仰赖中国数以十亿计欧元投资的七个主要钢铁项目推迟，因出现融资问题。
IMIDRO称，其正在与中国冶金科工集团公司(MCC)协商解决问题。其中还涉及中国央行。
伊朗当地媒体报导，中冶集团已为这些项目争取到18亿欧元的融资。路透还不能独立确认该消息。
伊朗计划到2025年将钢铁年产量提高到5,500万吨，以抵消至少一小部分石油出口制裁带来的收入损失，但业内专家表示，其目标有点儿不切实际。
伊朗希望到2025年每年出口1,000万吨钢铁，该国2011年和2012年的年平均出口量为135万吨。欧美因核计划对伊朗实施制裁，但未禁止其出售钢铁。
但伊朗在金融方面也受到限制，制裁禁止银行业者处理与伊朗贸易有关的美元支付。IMIDRO没有说与中冶的融资问题是否与制裁相关。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12