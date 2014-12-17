《新兴市场重要经济事件预告》--12月17日-12月24日

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月21日

--据联交所资料显示，美图创办人兼主席蔡文胜的儿子Cai Rongjia上周三（12日）沽售30万股，套现约355.9万港元。自3月底以来，他前后持股减少4,605万股，按其间该股平均价10.36港元计算，Cai Rongjia估计套现约4.77亿港元。