《新兴市场重要经济事件预告》--12月17日-12月24日

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--据联交所资料显示，美图创办人兼主席蔡文胜的儿子Cai Rongjia上周三（12日）沽售30万股，套现约355.9万港元。自3月底以来，他前后持股减少4,605万股，按其间该股平均价10.36港元计算，Cai Rongjia估计套现约4.77亿港元。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月17日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议(1200)。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
12月18日(四)
华沙--波兰央行公布12月政策会议记录(1300)。
布达佩斯--匈牙利央行发布季度通胀报告(0800)。
12月19日(五)
墨西哥城--墨西哥央行将公布12月政策会议纪录(1500)。
曼谷--组成大湄公河次区域经济合作(GMS)的六个国家领导人，将参加第五届GSM峰会(至12月20日)会议。GMS峰会主题是“致力于GMS包容性和永续性发展”。
12月22日(一)
暂无重要经济事件。
12月23日(二)
暂无重要经济事件。
12月24日(三)
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
--据联交所资料显示，美图创办人兼主席蔡文胜的儿子Cai Rongjia上周三（12日）沽售30万股，套现约355.9万港元。自3月底以来，他前后持股减少4,605万股，按其间该股平均价10.36港元计算，Cai Rongjia估计套现约4.77亿港元。
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。