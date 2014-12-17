《中国重要政经日程》--12月17日

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--据联交所资料显示，美图创办人兼主席蔡文胜的儿子Cai Rongjia上周三（12日）沽售30万股，套现约355.9万港元。自3月底以来，他前后持股减少4,605万股，按其间该股平均价10.36港元计算，Cai Rongjia估计套现约4.77亿港元。
==========================今日重要政经日程==========================
12/17（周三）
--上午10:00 国务院台湾事务办公室举办例行新闻发布会。
--国务院总理李克强于12月14日至20日对哈萨克斯坦进行正式访问并举行中哈总理第二次定期会晤、出席上海合作组织成员国政府首脑理事会第十三次会议，出席在塞尔维亚举行的第三次中国—中东欧国家领导人会晤并对塞尔维亚进行正式访问，赴泰国出席大湄公河次区域经济合作第五次领导人会议。
--国家副主席李源潮于12月16日至17日赴缅甸出席2014中国—东盟文化交流年闭幕式。
--第二十五届中美商贸联委会会议于12月16日至18日在美国芝加哥举行。国务院副总理汪洋将与美国商务部长普利兹克、贸易代表弗罗曼共同主持会议。
==========================近期重要政经日程==========================
*12/18（周四）
--2014（第十二届）中国企业竞争力年会。
12/20（周六）
--“2014中国城市发展市长论坛暨‘中国价值城市及贡献企业’颁奖盛典”定于12月20日-21日在北京举行。
12/21(周日)
--上午9点 由中国国际经济交流中心主办的“中国经济年会（2014-2015）”将在北京举行。此次年会主题是“新常态下中国经济的可持续发展—改革、开放、创新”。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 侯向明)
--据联交所资料显示，美图创办人兼主席蔡文胜的儿子Cai Rongjia上周三（12日）沽售30万股，套现约355.9万港元。自3月底以来，他前后持股减少4,605万股，按其间该股平均价10.36港元计算，Cai Rongjia估计套现约4.77亿港元。
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。