《中国重要政经日程》--12月17日

==========================今日重要政经日程==========================

12/17（周三）

--上午10:00 国务院台湾事务办公室举办例行新闻发布会。

--国务院总理李克强于12月14日至20日对哈萨克斯坦进行正式访问并举行中哈总理第二次定期会晤、出席上海合作组织成员国政府首脑理事会第十三次会议，出席在塞尔维亚举行的第三次中国—中东欧国家领导人会晤并对塞尔维亚进行正式访问，赴泰国出席大湄公河次区域经济合作第五次领导人会议。

--国家副主席李源潮于12月16日至17日赴缅甸出席2014中国—东盟文化交流年闭幕式。

--第二十五届中美商贸联委会会议于12月16日至18日在美国芝加哥举行。国务院副总理汪洋将与美国商务部长普利兹克、贸易代表弗罗曼共同主持会议。

==========================近期重要政经日程==========================

*12/18（周四）

--2014（第十二届）中国企业竞争力年会。

12/20（周六）

--“2014中国城市发展市长论坛暨‘中国价值城市及贡献企业’颁奖盛典”定于12月20日-21日在北京举行。

12/21(周日)

--上午9点 由中国国际经济交流中心主办的“中国经济年会（2014-2015）”将在北京举行。此次年会主题是“新常态下中国经济的可持续发展—改革、开放、创新”。

注: * 代表新增日程