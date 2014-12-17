中国金融: 商业银行法修改建议上报国务院，淡化存贷比指标--报载

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透上海12月17日 - 中国证券报周三援引银监会有关人士透露，已向国务院汇报，建议全国人大适度修订商业银行法，可能涉及到存贷比指标修改；存贷比指标有望不再作为银行业硬性监管指标，而是作为动态的监测指标。
报导并指出，商业银行法修改必须经过提出、审议、通过、公布等程序，整个过程至少需半年以上时间；在商业银行法修改完成前，不排除相关部门再次调整存贷比指标计算口径。
“对于这一点，相关部门有较高共识，取消‘硬性考核’是大势所趋。”报导援引知情人士透露。
商业银行法规定，贷款余额与存款余额的比例不得超过百分之七十五。银监会自2011年开始推行月度日均存贷比指标。目前，美国、荷兰、比利时及中国香港均将存贷比指标视为监测指标。
报导并援引交通银行首席经济学家连平认为，增加存贷比指标弹性，最终取消对这一指标的硬性考核，可消除金融机构在应对市场新变化时存在的制度瓶颈，有效降低企业融资成本。
近日召开的国务院常务会议提出，增加存贷比指标弹性，改进合意贷款管理，完善小微企业不良贷款核销税前列支等政策，增强金融机构扩大小微、“三农”等贷款的能力。(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12