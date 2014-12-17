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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 08:28 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月17日

路透香港12月17日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7537港元      )
                                                                                             
 美股道琼工业指数      周二收低111.97点，或0.65%，报17,068.87点。非必需消费品类股和科技股领跌
 ，另外俄罗斯卢布重挫加剧了对全球经济的忧虑。            
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       126.930    0.18      30395             9.842       0.43
 中国铝业                      10.660    1.04      24254             3.306      -1.01
 中国移动                      56.820   -0.40     192133            88.113       0.41
 中国人寿                      51.250    0.43      45327            26.492      -0.59
 中石油                       103.980    0.47      39292             8.062       0.03
 中石化                        76.470    0.20      40791             5.929      -0.01
 汇丰控股                      46.910    0.97    3158705            72.745       0.20
 中电信                        55.300   -0.70      11486             4.288      -0.52
 中国联通                      13.110   -0.08     112700            10.165       0.64
 兖州煤业                       8.170    2.25      28057             6.335      -1.17
 华能国际                      49.840   -1.23      17489             9.661       0.53
 南方航空                      24.900    3.66      30603             3.861      -0.74
 东方航空                      24.990    0.73       6511             3.875      -0.63
 中芯国际                       4.670    0.65       5107             0.724      -2.14 （完）
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