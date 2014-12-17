《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月17日

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透香港12月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7537港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低111.97点，或0.65%，报17,068.87点。非必需消费品类股和科技股领跌 ，另外俄罗斯卢布重挫加剧了对全球经济的忧虑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 126.930 0.18 30395 9.842 0.43 中国铝业 10.660 1.04 24254 3.306 -1.01 中国移动 56.820 -0.40 192133 88.113 0.41 中国人寿 51.250 0.43 45327 26.492 -0.59 中石油 103.980 0.47 39292 8.062 0.03 中石化 76.470 0.20 40791 5.929 -0.01 汇丰控股 46.910 0.97 3158705 72.745 0.20 中电信 55.300 -0.70 11486 4.288 -0.52 中国联通 13.110 -0.08 112700 10.165 0.64 兖州煤业 8.170 2.25 28057 6.335 -1.17 华能国际 49.840 -1.23 17489 9.661 0.53 南方航空 24.900 3.66 30603 3.861 -0.74 东方航空 24.990 0.73 6511 3.875 -0.63 中芯国际 4.670 0.65 5107 0.724 -2.14 （完）
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12