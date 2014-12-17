中国个股：苏宁称中信证券成立资产支持计划，用于收购公司门店物业

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透上海12月17日 - 中国苏宁云商集团股份有限公司 周三公告称，中信证券 方面已完成中信华夏苏宁云创资产支持专项计划的募集，该计划已于周二成立，所募资金按用于购买苏宁旗下直接或间接持有的有关门店物业的资产权益。
其实，上述资产支持专项计划就是一个典型的REITs（房地产投资信托基金产品），以苏宁云商门店物业售后回租的租金为基础资产，向投资者募集资金。此前，中信证券已以自己拥有的两幢物业售后回租的形式，成立了国内首只REITs产品并成功在深交所挂牌，规模逾50亿元人民币。
公告指出，苏宁云商正与该资产支持专项计划相关的中信金石和华夏资本办理专项计划所募资金购买这些门店资产权益的相关手续。
中信金石和华夏资本均为中信证券 子公司。公告称，该资本支持专项计划产品已取得在深圳证交所挂牌的许可。
苏宁云商10月公告称，拟以不低于40.11亿元的价格，将旗下12家自有门店转让给中信金石拟发起设立的私募投资基金或相关方，预计可实现超过13亿元的税后净收益。苏宁云商在出售后承诺以市场价租赁这些门店，中信金石将以这些门店物业为标的资产开展创新型资产运作。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================
路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12