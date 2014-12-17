中国个股：苏宁称中信证券成立资产支持计划，用于收购公司门店物业

路透上海12月17日 - 中国苏宁云商集团股份有限公司 周三公告称，中信证券 方面已完成中信华夏苏宁云创资产支持专项计划的募集，该计划已于周二成立，所募资金按用于购买苏宁旗下直接或间接持有的有关门店物业的资产权益。

其实，上述资产支持专项计划就是一个典型的REITs（房地产投资信托基金产品），以苏宁云商门店物业售后回租的租金为基础资产，向投资者募集资金。此前，中信证券已以自己拥有的两幢物业售后回租的形式，成立了国内首只REITs产品并成功在深交所挂牌，规模逾50亿元人民币。

公告指出，苏宁云商正与该资产支持专项计划相关的中信金石和华夏资本办理专项计划所募资金购买这些门店资产权益的相关手续。

中信金石和华夏资本均为中信证券 子公司。公告称，该资本支持专项计划产品已取得在深圳证交所挂牌的许可。