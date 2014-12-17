《香港重要政经日程》--12月17日-12月23日

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
================== 今日重要政经消息=================
12月17日（周三）
-- 呷哺呷哺 首日挂牌。
-- 富贵生命 首日挂牌。
-- 枫叶教育 公布全年业绩。
--11:00 永泰投资 股东特别大会。
--11:00 威铖国际 股东周年大会。
--12:00 安永香港新股市场回顾与展望记者会。
--14:00 毕马威香港新股市场回顾与展望记者会。
--14:30 罗兵咸中国银行业调查报告发布会。
--15:00 丰盛控股 股东特别大会。
*--15:00 交银国际2015年港股投资展望记者会。
================== 近期重要政经消息=================
12月18日（周四）
-- 公布9-11月失业率。
-- 国际家居零售 公布中期业绩。
--09:30 保利置业 股东特别大会。
--10:00 丽新国际 股东特别大会。
--11:00 丽盛集团 股东特别大会。
12月19日（周五）
-- 北京汽车 首日挂牌。
-- 阿里巴巴影业 公布中期业绩。
-- CEC国际 公布中期业绩。
--09:30 三一国际 股东特别大会。
--10:00 中粮包装 股东特别大会。
12月23日（周二）
-- 公布11月份消费物价指数（CPI）。
-- 万达商业 首日挂牌。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================
路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12