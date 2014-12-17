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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 08:29 BJT

《香港重要政经日程》--12月17日-12月23日

================== 今日重要政经消息=================

12月17日（周三）

-- 呷哺呷哺 首日挂牌。

-- 富贵生命 首日挂牌。

-- 枫叶教育 公布全年业绩。

--11:00 永泰投资 股东特别大会。

--11:00 威铖国际 股东周年大会。

--12:00 安永香港新股市场回顾与展望记者会。

--14:00 毕马威香港新股市场回顾与展望记者会。

--14:30 罗兵咸中国银行业调查报告发布会。

--15:00 丰盛控股 股东特别大会。

*--15:00 交银国际2015年港股投资展望记者会。

================== 近期重要政经消息=================

12月18日（周四）

-- 公布9-11月失业率。

-- 国际家居零售 公布中期业绩。

--09:30 保利置业 股东特别大会。

--10:00 丽新国际 股东特别大会。

--11:00 丽盛集团 股东特别大会。

12月19日（周五）

-- 北京汽车 首日挂牌。

-- 阿里巴巴影业 公布中期业绩。

-- CEC国际 公布中期业绩。

--09:30 三一国际 股东特别大会。

--10:00 中粮包装 股东特别大会。

12月23日（周二）

-- 公布11月份消费物价指数（CPI）。

-- 万达商业 首日挂牌。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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