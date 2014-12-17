新加坡数据：11月非石油出口同比增长1.6%，医药类出口跳增

路透新加坡12月17日 - 新加坡国际企业发展局周三公布的贸易数据 显示，11月非石油类出口较上年同期增长1.6%，医药类出口跳增；路透调 查预估为增长3.7%。 新加坡11月非石油出口较前月增加2.9%，路透调查预估为增长0.2%。 以下为详细数据： 11月 10月 非石油类出口 经季调较前月变动(%) 2.9 1.1 较上年同期变动(%) 1.6 -1.5 电子产品出口 -10.2 -3.6 药品出口 +26.8 -4.2 对欧盟出口 -11.8 1.3 对美国出口 -11.0 持平 对中国出口 -7.1 0.4 欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站(www.iesingapore.gov.sg) 。(完) (编译 李爽 审校 张涛)