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货币新闻 | 2014年 12月 17日 星期三 08:56 BJT

新加坡数据：11月非石油出口同比增长1.6%，医药类出口跳增

路透新加坡12月17日 - 新加坡国际企业发展局周三公布的贸易数据
显示，11月非石油类出口较上年同期增长1.6%，医药类出口跳增；路透调
查预估为增长3.7%。
    
    新加坡11月非石油出口较前月增加2.9%，路透调查预估为增长0.2%。
    
    以下为详细数据：
                              11月        10月
    非石油类出口
        经季调较前月变动(%)    2.9         1.1
        较上年同期变动(%)      1.6        -1.5
          电子产品出口       -10.2        -3.6
          药品出口           +26.8        -4.2
          对欧盟出口         -11.8         1.3
          对美国出口         -11.0        持平
          对中国出口          -7.1         0.4

    欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站(www.iesingapore.gov.sg)
。(完)
  
 (编译 李爽  审校 张涛)
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