《台湾重要政经日程》--12月17日

=====================今日重要政经消息============================== 12/17(三) --09:00 立法院审证所税修正案。 --09:00 中华经济研究院举办2015年台湾经济预测暨PMI厂商营运展望座谈会。 --11:00 柜买中心举行例行记者会。 --13:30 民进党中常会。 --14:00 国民党中常会。 --14:00 高盛发表台湾2015年经济展望。 ===================================================================== 12/18(四) --台湾央行举行第四季理监事会，前季重贴现率维持在1.875%不变。 12/22(一) --8:30 主计总处公布11月季调失业率，上月为3.87%。 --16:00 经济部公布11月外销订单，上月为年增13.4%。 12/23(二) --14:00 财政部国库署公布2015年发债计画。 --16:00 经济部公布11月工业生产指数，上月为年增8.97%。 12/24(三) --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。 12/25(四) --16:10 央行公布11月M2货币总计数年增率，10月为年增4.98%。 12/26(五) --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。 12/27 (六) --弹性调整休假补上班日，金融市场开市。 ====================================================================== 2015年 1/1(四)-1/2(五) --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。 1/6(二) --08:30 主计总处公布12月CPI年增率，上月初值为升0.86%。 --16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,214.66亿美元。 1/9(五) --16:00 财政部公布12月进出口数据，上月出口年增率为3.7%。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 2/26(四) --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。 2/27(五) --228纪念日逢周六，周五补假一日。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)