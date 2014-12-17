《台湾重要政经日程》--12月17日

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=====================今日重要政经消息============================== 12/17(三) --09:00 立法院审证所税修正案。 --09:00 中华经济研究院举办2015年台湾经济预测暨PMI厂商营运展望座谈会。 --11:00 柜买中心举行例行记者会。 --13:30 民进党中常会。 --14:00 国民党中常会。 --14:00 高盛发表台湾2015年经济展望。 ===================================================================== 12/18(四) --台湾央行举行第四季理监事会，前季重贴现率维持在1.875%不变。 12/22(一) --8:30 主计总处公布11月季调失业率，上月为3.87%。 --16:00 经济部公布11月外销订单，上月为年增13.4%。 12/23(二) --14:00 财政部国库署公布2015年发债计画。 --16:00 经济部公布11月工业生产指数，上月为年增8.97%。 12/24(三) --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。 12/25(四) --16:10 央行公布11月M2货币总计数年增率，10月为年增4.98%。 12/26(五) --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。 12/27 (六) --弹性调整休假补上班日，金融市场开市。 ====================================================================== 2015年 1/1(四)-1/2(五) --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。 1/6(二) --08:30 主计总处公布12月CPI年增率，上月初值为升0.86%。 --16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,214.66亿美元。 1/9(五) --16:00 财政部公布12月进出口数据，上月出口年增率为3.7%。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 2/26(四) --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。 2/27(五) --228纪念日逢周六，周五补假一日。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================
路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12