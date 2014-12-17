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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 09:02 BJT

《全球汇市》美元脱离低位，但在美联储会议结果出炉前依然承压

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2502 1.2510 -0.06 -9.04 1.3745

美元/日圆 116.94 116.39 +0.47 +11.05 105.30

欧元/日圆 146.21 145.60 +0.42 +1.02 144.73

美元/瑞郎 0.9603 0.9597 +0.06 +7.56 0.8928

英镑/美元 1.5738 1.5747 -0.06 -4.94 1.6556

美元/加元 1.1629 1.1625 +0.03 +9.50 1.0620

澳元/美元 0.8215 0.8217 -0.02 -7.83 0.8913

新西兰元/美元 0.7781 0.7795 -0.18 -5.18 0.8206

澳元/日圆 96.070 95.640 +0.45 +2.37 93.850

新西兰元/日圆 91.000 90.730 +0.30 +5.31 86.410

英镑/日圆 184.07 183.29 +0.43 +5.59 174.33

澳元/新西兰元 1.0551 1.0533 +0.17 -2.74 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/李爽/王兴亚；审校 龚芳/张荻/杜明霞)
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