《全球汇市》美元脱离低位，但在美联储会议结果出炉前依然承压

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2502 1.2510 -0.06 -9.04 1.3745
美元/日圆 116.94 116.39 +0.47 +11.05 105.30
欧元/日圆 146.21 145.60 +0.42 +1.02 144.73
美元/瑞郎 0.9603 0.9597 +0.06 +7.56 0.8928
英镑/美元 1.5738 1.5747 -0.06 -4.94 1.6556
美元/加元 1.1629 1.1625 +0.03 +9.50 1.0620
澳元/美元 0.8215 0.8217 -0.02 -7.83 0.8913
新西兰元/美元 0.7781 0.7795 -0.18 -5.18 0.8206
澳元/日圆 96.070 95.640 +0.45 +2.37 93.850
新西兰元/日圆 91.000 90.730 +0.30 +5.31 86.410
英镑/日圆 184.07 183.29 +0.43 +5.59 174.33
澳元/新西兰元 1.0551 1.0533 +0.17 -2.74 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/李爽/王兴亚；审校 龚芳/张荻/杜明霞)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12