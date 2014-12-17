台湾个股：台积电松口考虑在中国扩充产能，以对抗三星

路透台北12月17日 - 台湾本地媒体周三报导，为对抗韩国电子巨擘三星 的竞争，台积电 董事长张忠谋表示，在对岸的投资计画已有想法，初步规划将以〞N-2〞，亦即落后台湾二个世代制程进行大陆布局，且产能将不会大于新增产能的10%。

本地的苹果日报和工商时报引述了张忠谋在工研院的记者会中的表述，他指出，〞因为台积电不去，三星也会去〞。

不过张忠谋也说，〞这要从长计议，想法还不成熟，也许不发生也不一定。”台积电目前量产最先进制程为16奈米，N-2等于是28奈米，而如此先进的制程必须在12寸生产，意味台积电将登陆设立12寸厂。

在谈到中国政府对于半导体扶植的策略及作为上，张忠谋指出，中国把内需市场当作压力点，如果不在中国土地生产，就不用你的，这是他的政策，他可以帮助你、投资你，在此情形下，不能不理他，因为中国对三星、英特尔也同样立场，不只是台湾，假设台湾不理他，三星去了，平白把已经有的中国市场拱手让人，例如三星西安已经有很大的记忆体晶圆厂。

张忠谋坦言，面对三星这两、三年积极发展逻辑制程，〞的确是压力〞。因此，考量三星过去已有与中国政府合作在西安兴建记忆体厂的前例，这时如果台湾不理他，就等于平白把已经有的市场，拱手让给三星。