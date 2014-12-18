专栏节选：油价跌，让谁不开心了？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月18日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 国际油价直直落，对全球经济的效果形同减税。

油价上涨，除了少数油公司和产油国之外，几乎没有人得到好处。油源高度集中在少数集团手上，他们卖油所得再投入实体经济的效率极低，而全球民众却因油价上涨导致可支配所得缩减，进而压缩消费。因此，油价跌应该是个好消息。

但是欧美股市日前却因为油价大跌而重挫，显然金融市场担心是需求不振所致；当然，产量大增也是油价下跌的原因之一。

问题是，产量通常相当透明，也容易估算；需求变动则不然，往往要经过好几个月，我们才会看出需求趋势成形，或是重要的趋势转折。我们知道美国页岩油、加拿大油砂，以及其他新开发的油田等，增加了石油的供应面，但我们对需求的变化却是一无所知。

政治因素也操弄着油价。美国和欧洲希望俄罗斯为欺负乌克兰而付出重大代价，因此乐见俄国经济濒临崩溃边缘，但不是真的要俄国垮掉。同样地，西方国家和伊朗之间核扩散谈判破局，也让激进的什叶派穆斯林国家，反对主导中东走向的逊尼派沙乌地阿拉伯。

相较于伊朗，沙国禁得起油价大幅下滑。美国和沙国拥有足够的战略性储油及闲置产能，因此有在市场「倒货」的能耐。一九八○年代末期，美国也曾祭出星战计画，与苏联大玩军备竞赛，结果拖垮苏联的经济，进而造成苏联解体。

从这个观点来看，这回油价走跌比较像是供给面所驱动，若是这样，那就比需求下滑来得好些。不过有两点需要厘清，首先，需求是否真的下滑？从过去的观察发现，快速下跌的油价，通常都不是好消息。

其次，更重要的是，经济对油价的下跌和上升，有着非对称性的反应，特别是在相对强劲的经济环境下，企业成本若因油价上升而增加，将会很快提高产品价格；反之，如果经济走滑或油价下跌，要他们降价可就没那么乾脆了。劳动成本也是如此，劳工当然不愿减薪，却很欢迎加薪。这正是所谓的J曲线效应。

目前市场对油价下跌只出现负面反应，似乎认为全球面临程度不明的需求减弱，却还没看到最终会出现的正面影响，即企业毛利增加，以及消费者口袋变厚，开始提高支出。此外，美国消费者负债似乎已经落底，且开始上升，我们或许会发现，全球需求可能优于预期。

还记得美国消费者吧？过去他们撑起了全球经济的半边天，现在，他们可望再度扮演经济火车头的重责大任。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。