专栏节选：油价跌，让谁不开心了？--今周刊「谷月涵看台湾」

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月18日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 国际油价直直落，对全球经济的效果形同减税。
油价上涨，除了少数油公司和产油国之外，几乎没有人得到好处。油源高度集中在少数集团手上，他们卖油所得再投入实体经济的效率极低，而全球民众却因油价上涨导致可支配所得缩减，进而压缩消费。因此，油价跌应该是个好消息。
但是欧美股市日前却因为油价大跌而重挫，显然金融市场担心是需求不振所致；当然，产量大增也是油价下跌的原因之一。
问题是，产量通常相当透明，也容易估算；需求变动则不然，往往要经过好几个月，我们才会看出需求趋势成形，或是重要的趋势转折。我们知道美国页岩油、加拿大油砂，以及其他新开发的油田等，增加了石油的供应面，但我们对需求的变化却是一无所知。
政治因素也操弄着油价。美国和欧洲希望俄罗斯为欺负乌克兰而付出重大代价，因此乐见俄国经济濒临崩溃边缘，但不是真的要俄国垮掉。同样地，西方国家和伊朗之间核扩散谈判破局，也让激进的什叶派穆斯林国家，反对主导中东走向的逊尼派沙乌地阿拉伯。
相较于伊朗，沙国禁得起油价大幅下滑。美国和沙国拥有足够的战略性储油及闲置产能，因此有在市场「倒货」的能耐。一九八○年代末期，美国也曾祭出星战计画，与苏联大玩军备竞赛，结果拖垮苏联的经济，进而造成苏联解体。
从这个观点来看，这回油价走跌比较像是供给面所驱动，若是这样，那就比需求下滑来得好些。不过有两点需要厘清，首先，需求是否真的下滑？从过去的观察发现，快速下跌的油价，通常都不是好消息。
其次，更重要的是，经济对油价的下跌和上升，有着非对称性的反应，特别是在相对强劲的经济环境下，企业成本若因油价上升而增加，将会很快提高产品价格；反之，如果经济走滑或油价下跌，要他们降价可就没那么乾脆了。劳动成本也是如此，劳工当然不愿减薪，却很欢迎加薪。这正是所谓的J曲线效应。
目前市场对油价下跌只出现负面反应，似乎认为全球面临程度不明的需求减弱，却还没看到最终会出现的正面影响，即企业毛利增加，以及消费者口袋变厚，开始提高支出。此外，美国消费者负债似乎已经落底，且开始上升，我们或许会发现，全球需求可能优于预期。
还记得美国消费者吧？过去他们撑起了全球经济的半边天，现在，他们可望再度扮演经济火车头的重责大任。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 董永年; 审校 黄凯)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。