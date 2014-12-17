《中国报摘》--其他报纸重要消息12月17日

**上海证券报**

--中国社科院金融研究所货币理论与货币政策研究室主任彭兴韵撰文认为，应当适时启动存款准备金率的正常化程序。逐步降低存款准备金率将是中国未来货币政策调整的中长期趋势，可考虑每次以0.2或0.25个百分点，而不是0.5个百分点的力度降低存准率；2015年即便还会采取降息行动，可能最多只有1-2次。同时，可能让住房抵押贷款利率与一般工商业贷款利率机制逐渐并轨，放开住房抵押贷款利率下限。

--上海文广集团常务副总裁王建军表示，SMG与阿里巴巴 围绕第一财经和恒生电子在金融数据方面的合作只是第一步，在小微金融、数据信息和数据挖掘等方面，将会有比较深入的探索。

**第一财经日报**

--从联合金属网获悉，最新统计全国34个港口铁矿石库存9,904万吨，比上周五下降271万吨，是今年2月14日突破亿吨大关后，港口库存首次跌破亿吨大关。

**21世纪经济报道**

--一位接近监管层的知情人士称，早在8月初就下发征求意见稿的证券公司风险控制指标管理办法已完成征求意见和修订多时，监管层正在安排择机下发，在最新风控条例中，将大幅松绑对券商净资本比例的限制，同时对两融业务的扣净比例进行统一，整体将有所提高。

--从接近监管的权威人士处获得最新统计数据显示，截至10月末宽口径下的信托风险资产规模为754亿元人民币，比9月末下降了70亿元，未来一段时间信托项目的到期高峰将出现在2015年3月和4月，目前来看，超过99%部分可以完成正常清算。

--从参与条例起草的专家和国土部法律中心处获悉，不动产暂行条例(征求意见稿)的征求意见阶段已结束，并获高层批复，有望在2015年实施。

**东方早报**

--上海浦东金融服务局局长施海宁透露，将借鉴海外经验在浦东建离岸金融试验区，聚集一批以离岸业务管理为主的金融机构，让其成为境内外投资者参与全球资本市场的桥头堡，实现跨境财务管理。(完)