中国企业：小米手机在印度获临时解禁，待1月8日听证会后见分晓

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--据联交所资料显示，美图创办人兼主席蔡文胜的儿子Cai Rongjia上周三（12日）沽售30万股，套现约355.9万港元。自3月底以来，他前后持股减少4,605万股，按其间该股平均价10.36港元计算，Cai Rongjia估计套现约4.77亿港元。
路透12月16日 - 印度一家法院周二暂时允许中国小米科技在印度销售部分手机。约一周前该法院要求小米暂停在印度销售产品。印度是全球第三大智能手机市场。
电信设备生产商爱立信(易利信,Ericsson) 对小米提出侵犯专利权指控，令小米在印度遭遇禁售。
爱立信称，法院周二授予小米临时许可，在每部手机预缴100印度卢比(1.5712美元)的前提下，可继续在印度销售配置高通芯片的手机，直到1月8日召开下次听证会。
小米凭借低价高配产品成为中国最大智能手机生产商，在印度通过在线零售商Flipkart.com独家销售手机。
据路透看到的法庭文件，德里高等法院对小米和Flipkart.com下达禁售令直到2月5日，届时将会进行听证。
爱立信发言人在电子邮件中称：“小米需要为其进口至印度的所有手机获得爱立信专利授权，这一点，将在即将到来的听证会澄清。”
小米称不会对上述进展置评。
据小米公司网站，小米的米3和红米1S配置了高通芯片。红米Note配置了联发科 的处理器。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
--据联交所资料显示，美图创办人兼主席蔡文胜的儿子Cai Rongjia上周三（12日）沽售30万股，套现约355.9万港元。自3月底以来，他前后持股减少4,605万股，按其间该股平均价10.36港元计算，Cai Rongjia估计套现约4.77亿港元。
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