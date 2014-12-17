中国企业：小米手机在印度获临时解禁，待1月8日听证会后见分晓

路透12月16日 - 印度一家法院周二暂时允许中国小米科技在印度销售部分手机。约一周前该法院要求小米暂停在印度销售产品。印度是全球第三大智能手机市场。

电信设备生产商爱立信(易利信,Ericsson) 对小米提出侵犯专利权指控，令小米在印度遭遇禁售。

爱立信称，法院周二授予小米临时许可，在每部手机预缴100印度卢比(1.5712美元)的前提下，可继续在印度销售配置高通芯片的手机，直到1月8日召开下次听证会。

小米凭借低价高配产品成为中国最大智能手机生产商，在印度通过在线零售商Flipkart.com独家销售手机。

据路透看到的法庭文件，德里高等法院对小米和Flipkart.com下达禁售令直到2月5日，届时将会进行听证。

爱立信发言人在电子邮件中称：“小米需要为其进口至印度的所有手机获得爱立信专利授权，这一点，将在即将到来的听证会澄清。”

小米称不会对上述进展置评。

据小米公司网站，小米的米3和红米1S配置了高通芯片。红米Note配置了联发科 的处理器。(完)