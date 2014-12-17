更新版 1-全球贸易：美国对中国和台湾太阳能产品征收高额关税

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
受影响的公司包括中国大陆的天合光能 和尚德电力 ，以及台湾的茂迪公司 。这一决定可能不利于周二开始的芝加哥中美年度贸易谈判。解决太阳能产能过剩是这次谈判的一项议题。
今年8月，中国暂停进口用于制造太阳能面板的原材料多晶硅，对美国等国向中国大量出口多晶硅做出反应。
美国太阳能产业协会表示，将继续研究如何协商解决。该协会主席Rhone Resch表示，“该结束这种代价高昂的纠纷了。”太阳能产业协会既代表太阳能面板厂商，也代表有赖于廉价进口产品的安装公司。
随着美国、日本和中国的太阳能市场强劲增长，以及很多制造商退出或减产，最近两年太阳能产品制造商的状况有所改善，摆脱了因中国产品大量入市和欧洲削减补贴导致的困境。
商务部数据显示，美国2013年从中国大陆进口了15亿美元的光伏产品，是2011年的一半；而同期来自台湾的进口则增长了逾一倍，至6.57亿美元。
美国很多太阳能面板安装企业警告称，征收关税会推升价格。
“今天的决定...将不利于美国太阳能产业就业的成长，打击美国太阳能产业，并使太阳能技术更加难以与化石燃料竞争，”美国平价太阳能联盟(Coalition for Affordable Solar Energy)主席Jigar Shah表示。
关税尚需美国国际贸易委员会(ITC)批准，后者将于1月29日之前作出最终决定。(完) (编译 李春喜/王颖；审校 郑茵/张涛)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12