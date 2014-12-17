版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 17日 星期三 09:41 BJT

香港热股：国泰君安国际盘初跌10%，办公室及高管住所遭廉署搜查

路透香港12月17日 - 香港中资券商--国泰君安国际 周三复牌早盘初段跌幅扩大至逾10%，因办公室及一名高管住所遭廉政公署搜查。

香港时间09:37，该股跌9.9%，报5.55港元；稍早曾低探5.54港元。大市恒生指数 则升0.23%。

国泰君安国际稍早称，廉署人员分别对公司执行董事兼副行政总裁王冬青之住所以及国泰君安的主要办事处执行搜查令，并邀请王冬青至廉署协助调查，而公司稍后将向廉署提供更多文件。事件涉及涉嫌代理可能收取不正当利益。

国泰君安国际为中国大型券商国泰君安在香港分支。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐