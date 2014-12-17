香港热股：国泰君安国际盘初跌10%，办公室及高管住所遭廉署搜查

中国农业：预计未来10年粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡--农业部
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透香港12月17日 - 香港中资券商--国泰君安国际 周三复牌早盘初段跌幅扩大至逾10%，因办公室及一名高管住所遭廉政公署搜查。
香港时间09:37，该股跌9.9%，报5.55港元；稍早曾低探5.54港元。大市恒生指数 则升0.23%。
国泰君安国际稍早称，廉署人员分别对公司执行董事兼副行政总裁王冬青之住所以及国泰君安的主要办事处执行搜查令，并邀请王冬青至廉署协助调查，而公司稍后将向廉署提供更多文件。事件涉及涉嫌代理可能收取不正当利益。
国泰君安国际为中国大型券商国泰君安在香港分支。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================