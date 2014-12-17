英国金融：央行对明年银行业压力测试提出警告，重点将聚焦于海外风险

英国央行亦将检视银行对突发流动性危机的应对能力，还要仔细审查反映负债水平的杠杆比例。

安本资产管理旗下欧洲、中东和非洲新兴市场(EMEA)信贷研究主管Neil Williamson说道：“即便是对那些成功通过测试的银行，也不会放宽审查。”

莱斯银行勉强通过今年的测试后，英国央行是否准许其明年恢复派息，对此卡尼拒绝置评。

“有关莱斯银行未来派息的任何决定，首先取决于该行董事会，但也必需符合他们继续扩充资本的需求。目前还没有调整派息计划的提议，”他说道。

英国合作银行是唯一一家未能过关的银行，该行的核心资本比率为负2.6%。合作银行去年接受金援后才免于倒闭。

英国合作银行表示，将出售更多贷款以减少风险加权资产。该行还称，随着复苏计划的实施，未来三年不太可能实现获利。(完)