英国金融：央行对明年银行业压力测试提出警告，重点将聚焦于海外风险

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
英国央行亦将检视银行对突发流动性危机的应对能力，还要仔细审查反映负债水平的杠杆比例。
安本资产管理旗下欧洲、中东和非洲新兴市场(EMEA)信贷研究主管Neil Williamson说道：“即便是对那些成功通过测试的银行，也不会放宽审查。”
莱斯银行勉强通过今年的测试后，英国央行是否准许其明年恢复派息，对此卡尼拒绝置评。
“有关莱斯银行未来派息的任何决定，首先取决于该行董事会，但也必需符合他们继续扩充资本的需求。目前还没有调整派息计划的提议，”他说道。
英国合作银行是唯一一家未能过关的银行，该行的核心资本比率为负2.6%。合作银行去年接受金援后才免于倒闭。
英国合作银行表示，将出售更多贷款以减少风险加权资产。该行还称，随着复苏计划的实施，未来三年不太可能实现获利。(完)
(编译 洪曦/孙茉莉; 审校 郑茵/许娜)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12